В ГИБДД рассказали о введении штрафа за опасное вождение

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Госавтоинспекция разработала законопроект, по которому может быть введен штраф за опасное вождение, передает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Михаила Черникова.

По его словам, предполагаемый размер штрафа составит пять тысяч рублей.

Как отмечается, планируется внести изменения в Кодекс об Административных правонарушениях России в части установления административной ответственности за опасное вождение.

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Подчеркивается, что запрет на опасное вождение был закреплен в правилах дорожного движения в 2016 году.

Ранее сообщалось, что МВД готовит предложения об ужесточении наказания за вождение без прав.