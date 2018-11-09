Эксперт прокомментировал разрабатываемую систему техосмотра

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Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев заявил, что разрабатываемая в России новая система техосмотра автомобилей будет выгодна 90% населения, передает RT.

«Тем, кто попадает в ДТП и не хочет, чтобы история была прозрачной, конечно, это невыгодно. В том числе и людям, которые занимаются угоном автомобилей. Добропорядочным гражданам, которых, я считаю, практически 90% нашего населения, выгодна эта система, поскольку они могут отследить историю автомобиля, когда покупают его. И точно так же показать свою машину с выгодной стороны, когда продают ее», — сказал Канаев.

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Он также подчеркнул, что новая система даст возможность индивидуального подхода к каждому транспортному средству и окажет позитивное влияние на безопасность на российских дорогах.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывается новая система техосмотра.