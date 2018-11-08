Под Саратовом автобус сбил восьмилетнюю девочку

В ГИБДД по Саратовской области проинформировали о ДТП, в котором пострадала восьмилетняя девочка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел в Энгельсе в 15.50 мск. По предводитель данным, девочка переходила улицу в районе пересечения Советской и Дзержинской улиц в неположенном месте.

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«Водитель автобуса Mercedes маршрута №247 допустил наезд на пешехода — девочку восьми лет», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на МКАД при столкновении трех автомобилей пострадали трое детей.