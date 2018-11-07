В деле стритрейсера Шамсуарова засветилась Мара Багдасарян

В деле сына вице-президента «ЛУКОЙЛа», стритрейсера Руслана Шамсуарова появилась скандально известная гонщица Мара Багдасарян. Об этом сообщает МК.

По данным газеты, на Шамсуарова написали заявление в полицию. Жертва, 23-летняя жительница Ростова-на-Дону Вероника Максимова, утверждает, что стритрейсер изнасиловал ее в своей московской квартире в ночь с 3 на 4 ноября. Источник издания отметил, что Максимову и Шамсуарова познакомила именно Мара Багдасарян, а между собой девушки познакомились на фейсбуке.

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По информации РЕН ТВ, сам Шамсуаров отвергает обвинения в изнасиловании и заявляет, что девушка требовала у него денег.

Ранее сообщалось, что Gelandewagen Шамсуарова подорожал, хотя его не покупают на торгах.