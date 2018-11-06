В ДТП с микроавтобусом под Калугой трое погибли и шестеро пострадали

Официальный представитель УМВД по Калужской области Наталья Горохова сообщила о ДТП с микроавтобусом, которое произошло в 4.30 мск в Боровском районе, в результате которого погибли три человека и шестеро пострадали, передает РИА «Новости».

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека — это водитель и два пассажира, и шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Они доставлены в медучреждение», — заявила Горохова.

Сообщается, что микроавтобус въехал в кювет и врезался в дерево.