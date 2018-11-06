В результате ДТП в Красноярском крае погибли три человека
В результате ДТП в Красноярском крае погибли три человека. Об этом сообщается на сайте ГУМВД по региону.
Авария произошла на 939 км трассы Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с «Нивой».
«В результате аварии 3 человека погибли, еще 3 пострадали, среди них 8-летний ребенок», — говорится в сообщении.
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Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Ранее сообщалось, что на МКАД при столкновении трех автомобилей пострадали трое детей.