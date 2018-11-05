На МКАД при столкновении трех автомобилей пострадали трое детей
Источник в правоохранительных органах проинформировал о ДТП на МКАД, в результате которого пострадали трое детей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что инцидент произошел на 90 км МКАД в районе Осташковского шоссе. Там столкнулись три транспортных средства.
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«В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних, они направлены в медучреждение для оказания необходимой помощи», — заявили в ГИБДД.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в московском районе Орехово-Борисово Северное водитель автомобиля на переходе сбил женщину с двумя детьми.