Пробки в Москве достигли 9 баллов

Пробки в Москве вечером в четверг, 1 ноября, достигли 9 из 10 возможных баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки образовались на Москворецкой, Серебрянической, Пречистенской, Кремлевской набережным, на участке от станции метро «Цветной бульвар» до станции «Кузнецкий мост».

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Также затруднено движение по Болотной набережной, Большому Москворецкому мосту, Большой Якиманке, Тверскому бульвару, Страстному Бульвару, Малой Дмитровке.

МКАД загружен по обеим сторонам на северо-западе и юго-востоке, также пробки растянулись почти на всем протяжении Третьего транспортного кольца (ТТК) и Садового кольца.

Ранее в московском ЦОДД посоветовали автомобилистам пересесть на общественный транспорт.