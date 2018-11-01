В Приморье микроавтобус с подростками съехал в кювет

На трассе Артем — Находка — Порт Восточный в Приморье пять человек пострадали при съезде микроавтобуса в кювет. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

«В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Фокино поступило сообщение о съезде в кювет автомашины Ford. Травмированы пять человек», — говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили мальчик 15 лет, девочки 15 и 16 лет, а также 18-летняя девушка и 26-летний мужчина.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса не справился с управлением.

Ранее сообщалось, что автомобиль столкнулся с микроавтобусом в Приморье.