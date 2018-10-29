В Красноярском крае столкнулись два автомобиля, есть жертвы

В Красноярском крае при столкновении двух транспортных средств погибли три человека и пострадали еще четверо. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел утром на 460 км автодороги Р-257 «Енисей». 71-летний водитель за рулем «Лады» выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda.

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«В результате аварии 3 человека погибли, еще 4 пострадали, среди них двое детей 11 и 13 лет», — говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее МЧС уточнило данные о ДТП с пятью жертвами на границе Татарстана и Удмуртии.