В Норвегии американские военные попали в ДТП перед учениями НАТО

В губернии Трёнделаг в Норвегии пострадали четверо американских военных перед учениями НАТО Trident Juncture, которые начнутся в четверг, 25 октября. Об этом сообщает NRK.

По данным телерадиовещательной организации, в общей сложности в ДТП приняли участие семь транспортных средств. Часть из них столкнулись, а некоторые съехали с дороги.

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Отмечается, что всем военнослужащим потребовалась помощь врачей, двое из них были доставлены в больницу на вертолете.

Ранее сообщалось, что участие в учениях Trident Juncture обойдется Германии в €90 млн.