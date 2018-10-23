Мертвую женщину пытались выдать за живую при пересечении границы с Украиной

Представитель украинской пограничной службы Олег Слободян сообщил о том, что при пересечении границы России и Украины на пункте пропуска «Гоптовка» был задержан автомобиль, в котором пытались провезти труп, передает «112 Украина».

«При осмотре транспортного средства на заднем сиденье правоохранители обнаружили труп женщины, которая была посажена и пристегнута ремнем безопасности как живой человек. Уже потом после обнаружения трупа водитель, который оказался мужем умершей женщины, предоставил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное компетентными органами России», — сообщил Слободян.

По его словам, нарушители пытались провезти тело родственницы на Украину с целью последующего захоронения в Запорожской области. По факту произошедшего в полицию было направлено уведомление.