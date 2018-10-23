В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил открытым самый длинный в мире морской мост. Об этом сообщает South China Morning Post.

Длина моста составляет 55 км, он связывает три приморских города — Гонконг, Чжухай и Макао. Вице-премьер Китая Хань Чжэн заявил, что мост поможет интеграции Гонконга и Макао с материковой частью страны.

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Как отмечает издание, строительство моста началось в 2009 году, первоначально он должен был открыться в 2016 году. Критики проекта называли его «белым слоном», намекая на дороговизну, и «проектом крови и пота», так как во время строительства 10 рабочих погибли и более 600 пострадали.

Ранее сообщалось, что Китай закончил свою часть моста через Амур.