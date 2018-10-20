В ДТП под Киевом погибла звезда юмористического шоу

Звезда украинского юмористического шоу Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата львовского горсовета Игоря Зинкевича.

Всего в результате столкновения автобуса с грузовиком погиб один человек, четверо пострадали. В автобусе находились 14 пассажиров.

Реклама

«В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская, а еще четверо актеров коллектива «Дизель шоу» находятся в тяжелом состоянии — их госпитализировали с различными травмами», — написал Зинкевич.

«Дизель шоу» выходит на украинском телеканале ICTV с 2015 года.

Ранее сообщалось, что оперный певец Михаил Луконин погиб в ДТП на Псковском шоссе.