Путин усомнился в обоснованности подорожания строительства ЦКАД

Президент России Владимир Путин поручил проверить, насколько обоснованно увеличение стоимости строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Москве и области. Об этом говорится перечне поручений президента, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Как отмечается, президентское поручение должно быть исполнено до 15 января 2019 года.

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«Генеральной прокуратуре России, Следственному комитету (СК) России и Счетной палате России провести проверку соблюдения интересов России при заключении и выполнении государственных контрактов и обоснованности увеличения стоимости строительства ЦКАД», — говорится в документе.

Ответственными за исполнение поручения назначены генпрокурор России Юрий Чайка, глава СК России Александр Бастрыкин и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

В 2017 году сообщалось, когда планируется завершить строительство ЦКАД.