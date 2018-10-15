Путин подписал указ об оборудовании автозаков ФСИН спецсигналами

Российский президент Владимир Путин распорядился оснастить автомобили Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в которых перевозятся заключенные, особыми звуковыми и световыми сигналами. Текст соответствующего указа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что указ начинает действовать со дня подписания, т.е. с 13 октября.

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«Устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов… оборудуются специальные оперативно-служебные транспортные средства уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей», — говорится в тексте документа.

Ранее Путин своим указом увеличил до 23 количество «мигалок», устанавливаемых на транспортные средства администрации Кремля.