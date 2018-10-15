В Москве автомобиль выпал со второго уровня многоярусной стоянки

На западе Москвы автомобиль упал со второго уровня автостоянки. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел в Багратионовском проезде. Там со второго уровня многоярусной парковки упал автомобиль Mercedes.

Реклама

Уточняется, что в результате произошедшего один человек был травмирован. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье санитарный вертолет эвакуировал двух пострадавших в ДТП детей.