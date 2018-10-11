В ГИБДД пожаловались на певицу, перекрывшую МКАД для съемок клипа

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы обратился в ГИБДД после того, как стало известно, что певица Yaxana (Оксана Яковлева) перекрыла движение по МКАД для съемок клипа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что во время съемок девушки танцевали и пели на проезжей части, мешая движению транспортных средств, среди которых была машина скорой помощи. В ЦОДД посчитали такое поведение недопустимым.

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Как уточняется, в настоящее время предоставленные центром материалы изучают в ГИБДД.

В 2015 году в Новокузнецке рэп-исполнитель похитил автомобильный видеорегистратор, чтобы снять музыкальный клип.