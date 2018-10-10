Источник сообщил об увеличении числа пострадавших в ДТП с двумя автобусам в Уфе

По словам источника в правоохранительных органах Уфы, число пострадавших при столкновении двух автобусов в Уфе увеличилось до 15 человек, передает РИА «Новости».

«По последней оперативной информации, в аварии с автобусами пострадали 15 пассажиров. Информация уточняется», — сказал источник.

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В городской мэрии сообщили, что, по предварительным данным, автобус марки ПАЗ совершил столкновение с автобусом НЕФАЗ, в результате чего последний наехал на остановку. Точная причина ДТП в данный момент выясняется.

Ранее сообщалось, что два автобуса столкнулись на остановке в Уфе.