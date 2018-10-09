Звезда сериала «Кухня» открестился от сбитого пешехода

Актер Дмитрий Назаров опроверг информацию о сбитом пешеходе в Москве, передает РЕН ТВ.

«Понятия не имею, о чем вы говорите», — заявил Назаров.

При этом телеканал публикует фото похожего на актера человека на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что актер из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров сбил пешехода на Варшавском шоссе в Москве. По предварительным данным, пешеход перебегал многополосную дорогу и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дмитрий Назаров — российский актер, который известен в том числе по роли в сериале «Кухня», где он сыграл шеф-повара Виктора Баринова.