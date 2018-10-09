Звезда сериала «Кухня» сбил пешехода в Москве

Актер из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров сбил пешехода на Варшавском шоссе в Москве, передает РЕН ТВ.

ДТП произошло поздно вечером накануне, 8 октября.

По предварительным данным, пешеход перебегал многополосную дорогу и находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Сообщается, что Назаров вызвал скорую, после чего уехал. Пострадавшего увезли в больницу с переломом костей предплечья.

Дмитрий Назаров — российский актер, который известен в том числе по роли в сериале «Кухня», где он сыграл шеф-повара Виктора Баринова.