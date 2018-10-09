Опубликовано видео обрушения моста на поезд в Приамурье

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Обрушение двух пролетов виадука на железнодорожное полотно в городе Свободный в Амурской области попало на видео, передает «Амурская правда».

«Если мне не изменяет память, на нашем мосту никогда не было ограничений по массе. Так что если был перевес, максимум что ему положено — это штраф, за перевес», — прокомментировала произошедшее одна из местных жительниц.

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В момент обрушения на мосту находился самосвал, под ним проезжал грузовой состав, есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку после обрушения моста в Амурской области.