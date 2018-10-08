В аварии в Ленинградской области погибли граждане Белоруссии

В результате аварии с участием микроавтобуса в Ленинградской области погибли двое граждан Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение белорусского посольства в России.

В белорусской дипмссии также рассказали, что еще шесть человек в результате аварии пострадали.

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По имеющимся данным, ДТП произошло утром 8 октября возле деревни Косколово в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Как отмечается, сначала стало известно об одном погибшем, однако позднее от полученных травм в больнице скончался еще один человек.

Ранее сообщалось, что под Саратовом столкнулись автобус и два автомобиля.