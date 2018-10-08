В Ленобласти при опрокидывании микроавтобуса пострадали шесть человек

В управлении ГИБДД по Ленобласти проинформировали о ДТП, в котором погиб один человек и пострадали еще шестеро. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел 8 октября в 7.40 мск на подъезде к порту Усть-Луга. Там микроавтобус Mercedes Sprinter наехал на силовое ограждение, а затем опрокинулся.

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«Пострадали: неустановленный мужчина на вид 25 лет — скончался, 2 пассажира — состояние тяжелое, 4 пассажира — многочисленные травмы», — говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что под Саратовом столкнулись автобус и два автомобиля.