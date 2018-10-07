В Новой Москве произошло ДТП с четырьмя автомобилями

В Троицком округе Москвы произошла авария с участием одного грузового и трех легковых автомобилей, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД России.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали два человека.

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«На 58 км Калужского шоссе произошло столкновение грузового и трех легковых автомобилей. В результате аварии травмы получили два человека», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Также отмечается, что на месте аварии в настоящее время затруднено движение транспорта.

Ранее сообщалось, что в Москве в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой погиб человек.