В Новой Москве произошло ДТП с четырьмя автомобилями
В Троицком округе Москвы произошла авария с участием одного грузового и трех легковых автомобилей, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД России.
Сообщается, что в результате ДТП пострадали два человека.
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«На 58 км Калужского шоссе произошло столкновение грузового и трех легковых автомобилей. В результате аварии травмы получили два человека», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Также отмечается, что на месте аварии в настоящее время затруднено движение транспорта.
Ранее сообщалось, что в Москве в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой погиб человек.