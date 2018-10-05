Пятеро погибших в ДТП в Твери находились при исполнении обязанностей
Пятеро из 13 человек, которые погибли в результате столкновения в Твери рейсового автобуса из Ржева и микроавтобуса из Твери, сообщили представители Роструда, передает РИА «Новости».
«По имеющейся информации пятеро из погибших находились в момент трагедии при исполнении трудовых обязанностей», — заявили в ведомстве.
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Отмечается, что для организации расследования несчастного случая в город прибыл заместитель руководителя Рострула Иван Шкловец.
Ранее сообщалось, что после смертельного ДТП в Тверской области объявлен двухдневный траур.