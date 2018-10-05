Российский топливный союз попросил отказаться от заморозки цен на АЗС

Президент российского топливного союза Евгений Аркуша обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой отменить заморозку цен на АЗС. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Аркуши, нынешняя ситуация может привести к дисбалансу между оптовыми и розничными ценами на зимнее дизельное топливо.

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«У независимых АЗС нет возможности сдерживать цены, и клиенты уже уходят от них на заправки крупных нефтяников, держащих старые цены», — сказал Аркуша.

Он добавил, что рост оптовых цен может привести к тому, что независимым АЗС придется торговать себе в убыток или прекращать продажи.

Ранее федеральная служба государственной статистики опубликовала отчет о динамике цен на автомобильное топливо в период с 17 по 23 сентября нынешнего года.