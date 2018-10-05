При столкновении автобусов под Тверью погибли 12 человек

В результате столкновения микроавтобуса и рейсового автобуса под Тверью погибли 12 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб на месте ДТП.

«По уточненным данным, в результате лобового столкновения микроавтобуса с автобусом пострадали 14 человек, из них 12 погибли», — сообщили в штабе.

Авария произошла в 07.40 по местному времени рядом с селом Некрасово на трассе Тверь — Ржев, отмечает издание Tverigrad со ссылкой на ГИБДД. По данным издания, погибли 11 человек.