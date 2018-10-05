Алкоголь вернут на автозаправки

Автозаправки получат право торговать слабоалкогольными напитками. Такое решение принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, пишут «Ведомости».

Речь идет о слабоалкогольных напитках. По данным издания, идея направлена на повышение рентабельности нефтяных компаний. Предполагается, что дополнительный заработок АЗС от продажи алкоголя позволит замедлить рост цен на топливо.

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С предложением вернуть алкогольные напитки на заправки в 2017 году выступил сенатор от Астраханской области Геннадий Орденов, отмечают собеседники издания. Он объяснил, что запрет торговли спиртным на АЗС никак не уменьшил число аварий с нетрезвыми водителями, однако владельцы АЗС серьезно пострадали от такого решения.

По данным «Ведомостей», Минпромторг и ФАС поддержали инициативу, тогда как главным ее противником остается Минздрав. Представитель ведомства отметил, что продажа алкоголя на АЗС может подтолкнуть водителей к импульсивной покупке спиртного, даже если они этого не планировали.

Участник совещания у вице-премьер в разговоре с изданием подчеркнул, что алкоголь не будет выставляться на витрины, чтобы предупредить импульсивные покупки.