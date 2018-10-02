Приставы арестовали автопарк экс-главы Карелии с машинами премиум-класса

Судебные приставы арестовали два автомобиля премиум-класса осужденного экс-главы Карелии Андрея Нелидова. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по региону.

«Судебный пристав 28 сентября наложил арест на машины премиум-класса Cadillac и BMW, принадлежащие должнику. Автомобили подвергли описи, наложили арест», — говорится в сообщении.

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Транспорт был помещен на стоянку, чтобы в дальнейшем обратить на них взыскание. Кроме того, в середине сентября приставы изъяли у Нелидова коллекцию сувениров и дорогостоящих ювелирных изделий, в том числе именные часы.

Изъятые автомобили и ценности будут проданы, а средства направят на погашение долга.

Нелидов был приговорен к восьми годам лишения свободы за взятки.