Названа дата открытия движения грузовиков по Крымскому мосту

Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту будет открыто в понедельник, 1 октября. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Как отмечается, в полночь с 30 сентября на 1 октября будут сняты все ограничения, действовавшие во время высокого курортного сезона. Таким образом, с октября движение всех видов транспорта будет осуществляться согласно правилам проезда по федеральным трассам общего пользования.

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В инфоцентре также напомнили, что ограничения для транспортных средств тяжелее 3,5 тонн было введено на подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Крыма из-за поэтапного запуска движения по этим участкам трассы. Исключение было предусмотрено только для строительной техники.

Ранее сообщалось, что в мост через Керченский пролив врезался плавучий кран.