Эксперт оценил изменения в правилах регистрации автомобилей

Глава российской Федерации автовладельцев Сергей Канаев оценил новые правила регистрации автомобилей, передает слова эксперта RT.

По его мнению, введение в России электронных паспортов транспортного средства (ПТС) сделает жизнь автолюбителей легче.

«То, что не надо согласовывать двигатель, — это нормальная международная практика. Двигатель — обычная запасная часть, как коробка передач, стартер. Все, что нужно сейчас: поменяли двигатель, взяли справку, внесли ее в электронный паспорт — и все», — заявил Канаев.

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Он также отметил, что предоставление автовладельцам возможности регистрировать автомобиль с электронным ПТС является своевременной мерой. Как полагает Канаев, электронный ПТС не только удобнее, но также он более надежен и лучше защищает от угонов.

Ранее стало известно, что в России вводят новые правила регистрации автомобилей.