Ростовский водитель получил судимость и крупный штраф за укус гаишника

В Ростовской области суд вынес приговор водителю, который укусил за руку сотрудника ДПС. Мужчина был приговоре к выплате штрафа в 70 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное управление СК России.

Следствием и судом установлено, что в июне 2018 года 42-летний житель Верхнедонского района, находясь за рулем автомашины, был остановлен инспектором ДПС за нарушение правил дорожного движения. В ходе составления административного материала, он, пытаясь скрыться, укусил за руку сотрудника ГИБДД.

«При вынесении решения суд принял во внимание то, что мужчина обвинялся в совершении преступления средней тяжести, раскаялся в содеянном, компенсировал в полном объеме причиненный преступлением ущерб, принес потерпевшим свои извинения, ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался, характеризуется положительно. Постановлением суда ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 70 тысяч рублей», - отмечается в сообщении ведомства.