СМИ: в Госдуме предложили снимать на видео процесс продажи ОСАГО
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил газете «Известия», что страховые компании могут обязать вести видеозапись процесс продажи полисов ОСАГО.
По его словам, соответствующие поправки в закон об ОСАГО уже проходят процесс подготовки. Ожидается, что их внесут в парламент в осеннюю сессию.
«Затраты страховщиков будут минимальными, мы знаем, что эта аппаратура стоит копейки», — сказал Аксаков.
Он подчеркнул, что в результате этих нововведений цена полиса ОСАГО не изменится и пообещал, что комитет будет за этим «следить». Аксаков отметил, что видеозапись процесса покупки будет храниться в единой базе данных весь срок действия договора.
По его словам, эта мера поможет снизить число отказов при продаже полиса, а также предотвратит навязывание клиенту дополнительных услуг.
Ранее сообщалось, что Минфин поддерживает идею повышения штрафов за езду без ОСАГО.