В Госдуме предложили поменять порядок возмещения ущерба от ДТП

В Госдуму внесен законопроект об изменениях в порядке возмещения ущерба в результате ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу депутата Ярослава Нилова.

В документе отмечается, что сейчас человек, автомобиль которого пострадал при аварии, вынужден самостоятельно собирать документы и доказательства, а также лично участвовать в судебных заседаниях.

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Законопроект предлагает возложить обязанности по возмещению ущерба на страховые компании, которые застраховали гражданскую ответственность потерпевшего, вне зависимости от наличия полиса у виновника аварии.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД задумались об интеграции прав, страховки и СТС в мобильный телефон.