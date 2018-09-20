В Нидерландах при столкновении поезда и велосипеда с коляской погибли четыре ребенка

На юге Нидерландов произошло столкновение поезда с электрическим грузовым велосипедом, в котором находились дети. Об этом сообщает Dutch News.

По данным полиции, инцидент произошел в городе Осс, расположенном в провинции Северный Брабант. Женщина за рулем электрического велосипеда с коляской везла пятерых детей в начальную школу, когда произошло столкновение с поездом.

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Согласно имеющейся информации, четыре ребенка погибли, еще один ребенок и взрослый пострадали. Причину произошедшего установить пока не удалось.

Ранее во дворе дома 59-го комплекса в Набережных Челнах водитель совершил наезд на женщину с ребенком и, по предварительным данным, протаранил более 10 автомобилей.