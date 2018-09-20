На Украине подсчитали ущерб от теневого рынка бензина

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан оценил размер денежных потерь из-за теневого рынка топлива. Слова чиновника передает УНИАН.

Пацкан рассказал, что Украина лишилась около 25 млрд гривен налогов из-за деятельности теневого рынка автомобильного топлива.

Реклама

«Я более чем уверен, что было бы легче и финансировать разные программы, и Минфину легче было бы распределять свои статьи, и социальная сфера могла бы быть намного успешнее (в случае получения этих денег. — «Газета.Ru»)», — сказал Пацкан.

Глава Счетной палаты отметил, что эта сумма была подсчитана с помощью специальной формулы.

Ранее украинский министр подсчитал убытки от Крымского моста.