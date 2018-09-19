Источник сообщил о смерти пострадавшей при ДТП в Воронеже

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Источник в экстренных службах Воронежской области проинформировал о смерти пострадавшей в ДТП с двумя автобусами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, женщина 1971 года умерла в областной больнице во время операции. Таким образом число погибших в результате аварии составило пять.

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Согласно последней информации, из-за произошедшего также погибли водитель автобуса Neoplan и три его пассажира.

Ранее в Воронежской области уточнили данные о пострадавших в результате ДТП с участием двух автобусов: из-за столкновения двух автобусов на 525 км федеральной автодороги М-4 «Дон» пострадали 14 человек.