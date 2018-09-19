Медики уточнили данные о пострадавших в ДТП под Воронежем

В Воронежской области уточнили данные о пострадавших в результате ДТП с участием двух автобусов. Об этом сообщает ФАН.

Согласно имеющейся информации, из-за столкновения двух автобусов на 525 км федеральной автодороги М-4 «Дон» пострадали 14 человек. По словам врачей, восемь их них в настоящее время — в состоянии средней тяжести, состояние еще пятерых оценивается как тяжелое.

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Как отмечается, детей среди пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что число погибших при ДТП в Новоусманском районе Воронежской области возросло до пяти человек.