В Москве «скорая» столкнулась с такси
В Тверском районе столицы рядом со станцией метро «Белорусская» произошло столкновение машины скорой помощи и такси. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Отмечается, что автомобили столкнулись на пересечении улиц 1-я Тверская-Ямская и Лесная.
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«Карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем такси», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В управлении ГИБДД подчеркнули, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Москве в результате столкновения опрокинулась машина скорой помощи. Отмечалось, что при аварии пострадал фельдшер.