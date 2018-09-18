В Москве «скорая» столкнулась с такси

В Тверском районе столицы рядом со станцией метро «Белорусская» произошло столкновение машины скорой помощи и такси. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Отмечается, что автомобили столкнулись на пересечении улиц 1-я Тверская-Ямская и Лесная.

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«Карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем такси», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении ГИБДД подчеркнули, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате столкновения опрокинулась машина скорой помощи. Отмечалось, что при аварии пострадал фельдшер.