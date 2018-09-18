Медведев призвал не допустить повторения ситуации с ценами на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить повторения ситуации с резким ростом цен на бензин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Понятно, что в этом году лимит повышения цен уже выбран, и повторения таких событий допустить нельзя», — сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что, если динамика цен станет неконтролируемой, появится угроза их галопирующего роста. В этом случае правительству придется повысить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что рост цен на топливо в 2019 году удастся сдержать.

Он также добавил, что у властей предусмотрен в рамках законодательства демпфирующий механизм.