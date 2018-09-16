При столкновении двух машин под Ярославлем погибли пять человек

В Ярославской области в результате аварии пять человек погибли, еще один пострадал, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела информации главка МВД по региону Марину Кокуеву.

По ее словам, ДТП произошло утром в воскресенье, 16 сентября. Два легковых автомобиля столкнулись около 9.00 (мск) на трассе в Рыбинском районе области.

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«В результате ДТП погибли пять человек, еще один человек госпитализирован. На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины и все обстоятельства произошедшего», — рассказала Кокуева.

Начальник отдела информации подчеркнула, что детей в столкнувшихся автомобилях не было.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае три человека погибли в результате наезда автомобиля на кафе.