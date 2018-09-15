Внедорожник сбил пенсионерку и въехал в супермаркет в Петербурге

В Санкт-Петербурге внедорожник насмерть сбил пенсионерку, после чего въехал в супермаркет. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел около 17.25 на Нагорной улице в поселке Репино, который входит в состав Петербурга.

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«Водитель, управляя автомобилем Infinity, отъезжая от парковки супермаркета, не справился с управлением и совершил наезд на женщину 1939 года рождения, после чего въехал в дверь супермаркета», — рассказали в УГИБДД.

В результате инцидента пенсионерка скончалась. Водитель получил небольшие травмы.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы автомобиль въехал в группу пешеходов.