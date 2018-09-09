Премьер Абхазии посетил Сирию перед смертельным ДТП

Перед тем как попасть в смертельное ДТП в районе милицейского поста Мюссера, премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия посетил Сирию в составе официальной делегации, возглавляемой президентом республики Раулем Хаджимбой. Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства Абхазии.

В ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске делегация их Абхазии заключила договор о дружбе и сотрудничестве между странами.

В состав делегации помимо премьер-министра и президента вошли также руководитель администрации главы государства Беслан Барциц, секретарь Совета Безопасности Мухамед Килба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария и министр экономики Адгур Ардзинба.