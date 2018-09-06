В Туле троллейбус въехал в пятиэтажку

Троллейбус врезался в пятиэтажный дом в Туле. Об этом сообщает местное издание Myslo.

Как сообщается, авария произошла на улице Дмитрия Ульянова. Заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев рассказал, что в результате ДТП пострадали три человека: жительница одной из квартир и два пассажира троллейбуса.

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На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии. В ликвидации последствий происшествия участвовали сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области грузовик врезался в фургон с людьми.