В Туле троллейбус въехал в пятиэтажку
Троллейбус врезался в пятиэтажный дом в Туле. Об этом сообщает местное издание Myslo.
Как сообщается, авария произошла на улице Дмитрия Ульянова. Заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев рассказал, что в результате ДТП пострадали три человека: жительница одной из квартир и два пассажира троллейбуса.
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На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии. В ликвидации последствий происшествия участвовали сотрудники МЧС.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области грузовик врезался в фургон с людьми.