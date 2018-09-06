Украина закрыла два пропускных пункта на въезд в Крым

Украина закрыла пункты пропуска «Чаплынка» и «Каланчак» на въезд в Крым. Об этом сообщил глава Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев, передает РИА «Новости».

Такое решение на Украине приняли из-за ухудшения экологической ситуации в Херсонской области. Агентство напоминает, что 4 сентября в Армянске был зафиксирован выброс вредных веществ с завода «Крымский титан». Власти назвали его неопасным, однако завод будет временно остановлен.

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«Мы закрываем КПВВ «Каланчак» и «Чаплынка» на въезд в Крым», — сказал Гордеев.

По его словам, пункт пропуска «Чонгар» открыт на въезд в Крым, все желающие въехать на полуостров перенаправляются туда. В погрануправлении ФСБ России по Крыму подтвердили закрытие пунктов пропуска.

«В 17.50 без объяснения причин, госпогранслужба Украины в одностороннем порядке остановила пропуск транспортных средств на своих пунктах пропуска «Каланчак» и «Чаплинка», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что российские пограничники готовы в любой момент возобновить пропуск граждан и автомобилей.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.