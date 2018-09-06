В ДТП с фурой под Воронежем погибли четыре человека

Представитель единой дежурной диспетчерской службы Верхнемамонского района Воронежской области проинформировал о ДТП в Воронежской области, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел примерно в 7.30 мск на 696 километре автодороги М-4 «Дон». Там столкнулись легковая машина и фура. Это произошло после того, как легковую машину подрезал другой автомобиль, а она попыталась увернуться от удара и угодила под фуру.

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«Погибли четыре человека, которые были в легковушке — мужчина, две женщины и ребенок», — сказал источник.

Уточняется, что водитель фуры в результате произошедшего не пострадал.

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