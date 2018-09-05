«ЕР» разъяснила ситуацию с членством в партии спикера гордумы Тюмени Еремеева

Членство в партии «Единая Россия» спикера гордумы Тюмени Дмитрия Еремеева, который сбил насмерть двух человек, но добился прекращения судом разбирательства с выплатой небольшого штрафа, было приостановлено еще в июне 2018 года. Об этом сообщает агентство «Новый день».

Во вторник представитель тюменского отделения партии Виктория Герасимюк заявила, что из-за того, что судимость спикер так и не получил, то и поводов приостанавливать его членства нет.

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В среду член президиума регионального политсовета «ЕР», депутат областной думы Ольга Швецова заявила, что на самом деле членство Еремеева в партии приостановлено еще 18 июля в связи с возбуждением уголовного дела. Также, по словам Швецовой, приостановлено членство Дмитрия Еремеева в региональном и местном политсоветах партии.

Подробнее о том, как видный единоросс за гибель двух человек в ДТП отделался штрафом и избежал судимости читайте в материале «Газеты.Ru».