Из-за массового ДТП на МКАД частично перекрыто движение

В Москве произошла массовая авария из-за которой оказалось части заблокировано движение по МКАД. Об это со ссылкой на столичное управление ГИБДД сообщает «РИА Новости».

«На 40 километре МКАД произошло столкновение пяти единиц техники, в том числе трех грузовых автомобилей. В настоящее время для движения закрыты две полосы из пяти», — пояснили в пресс-службе ведомства.

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Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД.

В среду утром крупная авария произошла в Подмосковье. Микроавтобус протаранил фуру на обочине. В ДТП погиб один человек еще 12 получили различные травмы. Четверо из них, по данных подмосковного Минздрава, находятся в тяжелом состоянии.