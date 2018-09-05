Судмедэксперта по делу «пьяного мальчика» из Балашихи решено судить в Щелково

Судебный процесс над обвиненным в «халатности» по делу «пьяного мальчика» из Балашихи судмедэкспертом пройдет в Щелковском городском суде. Такое решение в конце августа принял Мособлсуд, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Изначально уголовное дело в отношении Михаила Клейменова должен был рассматривать городской суд подмосковного города Железнодорожный. Первое заседание прошло 30 июля, но на нем судья Светлана Двуреченских неожиданно удовлетворила ходатайство защиты о передаче дела в Мособлсуд.

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Пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова тогда пояснила, что ходатайство защиты было заявлено потому что «в связи с делом Ольги Алисовой создано предвзятое общественное мнение». Сама Алисова в ноябре прошлого года была признана виновной в смертельном наезде на ребенка и получила три года колонии.

Однако Мособлсуд не стал самостоятельно рассматривать дела и в конце августа принял решение направить его в соседний с Балашихой Щелковский район. Судебный процесс может начаться уже в конце сентября или начале октября.

По версии следствия Михаил Клейменов проводил судебно-медицинскую экспертизу тела мальчика, погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе 23 апрела 2017 года, по результатам которой сделал вывод о том, что ребенок в момент смерти находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Впоследствии специальная комиссия опровергла его выводы и пришла к заключению, что он допустил ошибку.

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